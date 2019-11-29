HABER /  EKONOMİ
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Şahane Cuma Geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ara tatillerde öğretmenlere ek ders ücreti

Ara tatillerde öğretmenlere ek ödeme verilip verilmeyeceği merak konusuydu. Okullardaki ilk defa bu yıl uygulanan ara tatiller nedeniyle öğretmenlerin ek ödeme sistemi de düzenlendi. Daha önce yasada yer 'İki haftalık' sınır değişti ve ek ders ücreti sınırı 4 haftaya çıktı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ara tatil uygulamasıyla birlikte bir öğretim yılında 4 defaya çıkan tatiller karşısında öğretmenlerin, ara tatillerdeki mesaileri ve seminerleri nedeniyle ek ders ücreti alamama ihtimali bulunuyordu.

Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın ilgili maddesinde "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir" ibaresi yer alıyordu.

Bu maddede yer alan "iki hafta" ibaresi aslında bir öğretim yılındaki iki tatil dönemi (sömestr tatili ve yaz tatili) düşünülerek belirlenmişti. Bu da öğretmenlerin ilk kez bu yıl uygulanan ara tatil dönemlerindeki seminerlerden ek ders almalarını sınırlıyordu.

Resmi Gazete'de yayımlandı ek ödeme sınırı yükseldi

Ara tatilde öğretmenlere ek ödeme düzenlemesi 29 Kasım bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu sınır iki haftadan dört haftaya çıkarıldı. Böylece öğretmenler yeni düzenleme ile artık ara tatillerdeki çalışmaları nedeniyle de ek ders alabilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Bankalar Birliği açıkladı!JCR Avrasya'nın çoğunluk hisseleri alındı
Ali Koç'tan Ersun Yanal'a: Ya şampiyon yaparsın ya gidersin
Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı hastaneye kaldırıldı
Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 15 büyükelçi merkeze alındı 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
ÖNCEKİ HABERLER
4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Victor Ruiz'den Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş 570 bin Euro kazandı
Rahmi Turan'dan tepki geldi! Bütün dertleri bize saldırı
İDO BUDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
Af ne zaman çıkacak son haberler mahkumlara 4 yıl şartı
Yorumlar 1 yorum