Resmi Gazete'de yayımlandı! Ara tatillerde öğretmenlere ek ders ücreti

Ara tatillerde öğretmenlere ek ödeme verilip verilmeyeceği merak konusuydu. Okullardaki ilk defa bu yıl uygulanan ara tatiller nedeniyle öğretmenlerin ek ödeme sistemi de düzenlendi. Daha önce yasada yer 'İki haftalık' sınır değişti ve ek ders ücreti sınırı 4 haftaya çıktı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ara tatil uygulamasıyla birlikte bir öğretim yılında 4 defaya çıkan tatiller karşısında öğretmenlerin, ara tatillerdeki mesaileri ve seminerleri nedeniyle ek ders ücreti alamama ihtimali bulunuyordu.

Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın ilgili maddesinde "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir" ibaresi yer alıyordu.

Bu maddede yer alan "iki hafta" ibaresi aslında bir öğretim yılındaki iki tatil dönemi (sömestr tatili ve yaz tatili) düşünülerek belirlenmişti. Bu da öğretmenlerin ilk kez bu yıl uygulanan ara tatil dönemlerindeki seminerlerden ek ders almalarını sınırlıyordu.

Resmi Gazete'de yayımlandı ek ödeme sınırı yükseldi

Ara tatilde öğretmenlere ek ödeme düzenlemesi 29 Kasım bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu sınır iki haftadan dört haftaya çıkarıldı. Böylece öğretmenler yeni düzenleme ile artık ara tatillerdeki çalışmaları nedeniyle de ek ders alabilecek.