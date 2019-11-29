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Juventus Merih Demiral için kararını verdi

Juventus, Avrupa kulüplerinin peşinde koştuğu Merih Demiral için kararını verdi.

Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a giden Merih Demiral, sadece 1 resmi karşılaşmada forma giymesine rağmen dev takımların dikkatini çekmeyi başardı.

3 kulüp istiyor
Özellikle A Milli Takım forması altında başarılı bir performans gösteren ve EURO 2020 biletinin kazanılmasında büyük pay sahibi olan Merih, Arsenal, Manchester United ve Milan'ın radarına takılmıştı.

Juventus satmak istemiyor
Fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Merih'le ilgili olarak İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. La Gazetta dello Sport muhabiri Nicolò Schira, Juventus'un Merih'le ilgili kararını verdiği ve genç yeteneği satmayı düşünmediğini yazdı.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin de Merih'in takımda kalması yönünde rapor verdiğini belirtti.

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