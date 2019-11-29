Dolar yüksek seviyeye oturdu! 29 Kasım günü dolar kuru

Önümüzdeki hafta gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarında olacak. 29 Kasım'da dolar 5.7620'den işlem görüyor.

Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolardaki küresel değerlenmeye paralel hafta başında 5.70'li seviyelerden yükselişe geçmişti, dolar kuru birkaç gündür 5.76-5.78 bandında hareket ediyor. Kur geçen hafta yaklaşık iki ayın en düşüğü olan 5.6855'e kadar geriledikten sonra 5.70 etrafında oldukça dar bir bantta hareket etmiş, Türkiye'nin S-400 sistemlerini test edeceği haberi sonrasında başlayan yukarı harekette dün 5.7910'a kadar yükselmişti.

Dolarda son durum

Türkiye-ABD ilişkileri

Son dönemde ABD'li yetkililerin açıklamalarında, Türkiye'nin Washington ile yaşadığı çıkmazı çözüme kavuşturmak için S-400'lerden "kurtulması" gerektiği söylemi öne çıkıyor. Ancak bu Türkiye'de kabul görmüş durumda değil. Piyasalarda ise iki ülke arasındaki ilişkiler bir süredir daha yakından izlenirken bankacılar, ABD'den gelen beklentinin üzerinde gelen büyüme rakamlarının dolar endeksini yükseltmesi ve gelişen ülke paralarına baskı yaratması da TL'deki sınırlı yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

ABD-Çin ticaret savaşları

Analistler S-400 konusundaki gelişmelerin yanı sıra ABD-Çin ticaret görüşmelerinin de yakından izlendiğini belirtiyor. Piyasada Hong Kong geriliminin ABD-Çin ticaret anlaşmasını engelleyebileceğine dair endişeler söz konusu. ABD Başkanı Donald Trump Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestocuları destekleyen tasarıyı imzalarken, Çin Dışişleri Bakanlığı ise karşılık olarak "sert karşı önlemler" alma konusunda uyardı.

İçeride ise gözler gelecek hafta açıklanacak enflasyona ve ardından toplanacak TCMB PPK'ya ve faiz kararına çevrildi.