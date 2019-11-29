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Cengiz Ünder: Allah büyük

Eski takımı Başakşehir'e karşı forma giyen Cengiz Ünder, ''Beni iyi bir geleceğin beklediğini söyleyebilirim. Roma'da iyi şeyler yapmak istiyorum, ondan sonrası Allah büyük." dedi.

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada oyuna girerek eski takımı Başakşehir’e karşı oynadı.

''Ondan sonrası Allah büyük''
Karşılaşmanın ardından konuşan Cengiz, "Gruptan Roma ve Başakşehir'in birlikte çıkmasını isterim. Bugün iyi ve önemli bir galibiyet aldık. Şu anda da performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Beni iyi bir geleceğin beklediğini söyleyebilirim. Roma'da iyi şeyler yapmak istiyorum, ondan sonrası Allah büyük." dedi.

Tur şansını son maça bıraktı
Başakşehir, bu yenilgi ile beraber grupta 7 puanla 3. sıraya geriledi ve tur şansını son haftaya bıraktı. Roma ise, 8 puanla liderliğe yükseldi.  Başakşehir, gruptaki son maçında Almanya'da Mönchendladbach ile karşılaşacak. Roma ise Wolfsberger ile sahasında oynayacak. 

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