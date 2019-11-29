İbrahim Kalın'dan Alman gazeteciye tarihi ayar! İyi bir gazeteciyseniz...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin "Conflict Zone" programında gazeteci Tim Sebastian’ın sorularını yanıtladı. Kalın, kasıtlı ve Türkiye'yi suçlayıcı sorular soran Alman gazeteciye tarihi ayar verdi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington temasları, Suriye'deki gelişmeler, IŞİD'le mücadele, Türkiye'ye yönelik hak ihlalleri suçlamaları, kayyum atanan belediyeler, yargı bağımsızlığı, medyanın durumu gibi kritik konularda Sebastian’ın yanlı sorularıyla karşılaştı.



Barış Pınarı Harekâtı çerçevesinde Türkiye destekli “Suriye Milli Ordusu” (SMO) unsurlarının insan hakları ihlalleriyle ilgili soruya soruşturmaların sürdüğü yanıtını veren Kalın, Sebastian'ın kaç soruşturma bulunduğu yönündeki ısrarlı soruları karşısında, “İyi bir gazeteci olarak arayıp bulabilirsiniz” dedi.

SMO’ya yönelik eleştiriler

Suriye Milli Ordusu mensuplarına yönelik “cihatçı” gibi yakıştırmaları eleştiren Kalın, söz konusu kişilerin ABD'nin beş-altı yıl önce Esad rejimine karşı desteklediği aynı güçler olduğunu belirterek şöyle konuştu: “ABD’liler zaman içinde politika değiştirdiler. İdlib bölgesinde Esad güçlerine karşı savaşanlarla aynı Suriyeliler. Bölgede Esad ve IŞİD'e karşı savaştıklarında herkes onları alkışlamıştı.”

PKK/YPG’ye verilen destek

Kalın, ABD’nin Suriye’deki PYD-YPG'ye verdiği desteğe ilişkin olarak da şunları söyledi: “PYD-YPG’li teröristler, Trump yönetimi dahil, özgürlük aşığı bütün liberal Batılı ülkeler tarafından desteklenen Marksist-Leninist bir örgüttür. ABD’nin Suriye'de IŞİD'le savaş adına Marksist-Leninist bir örgütü desteklemesi benim için anlaşılması oldukça zor bir durum.”