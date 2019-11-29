HABER /  GALATASARAY
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Şahane Cuma Geliyor

Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimaline İspanya'dan olay yorum

El Mundo Deportivo muhabiri Gabriel Sans, Arda Turan için, "Sözleşmesi 2020'de bitiyor. Barcelona'nın Galatasaray'dan para isteyeceğini düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

Süper Lig'de zirve yarışı veren Medipol Başakşehir'de forma giyen ve Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılı takıma döneceği yolundaki haberler gündemi meşgul ederken, İspanya'dan ilginç bir açıklama geldi.

''Galatasaray onu istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda''
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans, "Arda Turan, Başakşehir'le 2.5 yıllık sözleşme yaptı. Galatasaray onu istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda. FIFA kuralları gereği Ocak'ta transfer görüşmesi yapabilir." dedi.

''Galatasaray'dan para talep edeceğini düşünmüyorum''
Gabriel Sans sözlerini "Barça'nın Ocak'ta imza atması durumunda Galatasaray'dan para talep edeceğini düşünmüyorum. Barcelona zaten alacağı parayı Başakşehir'den aldı" ifadeleriyle tamamladı 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın'dan Alman gazeteciye tarihi ayar! İyi bir gazeteciyseniz...
Ali Babacan ekrana çıktı Ahmet Hakan artılarını eksilerini yazdı
Dolar yüksek seviyeye oturdu! 29 Kasım günü dolar kuru
Eski CHP'li başkan ormanlık alanda ölü bulundu sebebi siyanür
Türkiye Bankalar Birliği açıkladı!JCR Avrasya'nın çoğunluk hisseleri alındı
Ali Koç'tan Ersun Yanal'a: Ya şampiyon yaparsın ya gidersin
ÖNCEKİ HABERLER
Brent petrolün varili 63,02 dolar
İstanbul'da servis aracı hareket halindeyken yandı!
Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı
Cengiz Ünder: Allah büyük
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
15 tatil Ocak ayında mı yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?
Yorumlar