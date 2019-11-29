Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimaline İspanya'dan olay yorum

El Mundo Deportivo muhabiri Gabriel Sans, Arda Turan için, "Sözleşmesi 2020'de bitiyor. Barcelona'nın Galatasaray'dan para isteyeceğini düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

Süper Lig'de zirve yarışı veren Medipol Başakşehir'de forma giyen ve Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılı takıma döneceği yolundaki haberler gündemi meşgul ederken, İspanya'dan ilginç bir açıklama geldi.

''Galatasaray onu istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda''

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans, "Arda Turan, Başakşehir'le 2.5 yıllık sözleşme yaptı. Galatasaray onu istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda. FIFA kuralları gereği Ocak'ta transfer görüşmesi yapabilir." dedi.

''Galatasaray'dan para talep edeceğini düşünmüyorum''

Gabriel Sans sözlerini "Barça'nın Ocak'ta imza atması durumunda Galatasaray'dan para talep edeceğini düşünmüyorum. Barcelona zaten alacağı parayı Başakşehir'den aldı" ifadeleriyle tamamladı