Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gün içinde beklenen 'kuvvetli fırtına' nedeniyle Ankaralıları uyardı.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’da bugün beklenen ‘kuvvetli fırtına’ nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

"Teyakkuz halinde olacağız"

Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Değerli hemşehrilerim, Meteorolojinin uyarısına göre, yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren kentimiz genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sizleri dikkatli olmaya davet ediyorum.

Yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara karşı ekiplerimizle birlikte teyakkuz halinde olacağız.