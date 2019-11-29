HABER /  GÜNCEL
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Şahane Cuma Geliyor

Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gün içinde beklenen 'kuvvetli fırtına' nedeniyle Ankaralıları uyardı.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’da bugün beklenen ‘kuvvetli fırtına’ nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

"Teyakkuz halinde olacağız"

Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Değerli hemşehrilerim, Meteorolojinin uyarısına göre, yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren kentimiz genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sizleri dikkatli olmaya davet ediyorum.

Yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara karşı ekiplerimizle birlikte teyakkuz halinde olacağız.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Oyuncu İrem Sak'ın 'Ev ne zaman müsait' sorusuna Haluk Bilginer'den anlamlı yanıt Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın'dan Alman gazeteciye tarihi ayar! İyi bir gazeteciyseniz...
Ali Babacan ekrana çıktı Ahmet Hakan artılarını eksilerini yazdı
Dolar yüksek seviyeye oturdu! 29 Kasım günü dolar kuru
Eski CHP'li başkan ormanlık alanda ölü bulundu
Tuğba Ekinci'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı!
Türkiye Bankalar Birliği açıkladı!JCR Avrasya'nın çoğunluk hisseleri alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Ünder: Allah büyük
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Obradovic'ten yeni sözleşme tezahüratına esprili yanıt
Juventus Merih Demiral için kararını verdi
Hayırlı cuma mesajları resimli değişik sözlü cuma yazıları
AGİ ödemesi maaşın içinde midir maaşın içinde verenler ceza alır mı?
Yorumlar