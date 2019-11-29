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Ertuğrul Özkök'ten şaşırtan sözler Erdoğan'ı sonuna kadar destekliyorum!

Hürriyet'in tecrübeli yazarı Ertuğrul Özkök “seçimi kaybetme pahasına” EYT ile ilgili bir kanun çıkartmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sonuna kadar destek verdiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinin eski yazarlarından Özkök'ten şaşırtan bir Erdoğan çıkışı geldi.

Özkök, bugünkü köşe yazısında popülizmin bütün değerleri altüst ettiğini öne sürerek EYT meselesini gündemine taşıdı.

Özkök'ün yazısının ilgili bölümü;

EYT’nin bir kere açık adı bana hiç iyi gelmiyor.

“Emeklilikte yaşa takılanlar...”

Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya “Seçim kaybetme pahasına çıkarmam”... Ben de içimden “Helal olsun” diyorum...

Popülizmin bütün değerleri altüst ettiği bir dönemde popülist olmayan gerçekçi bir cümle duyunca umutlanıyorum...

Türkiye geçmişte taban fiyatları, erken emeklilikler gibi popülist uygulamalardan çok çekti.

Bugün içinde bulunduğumuz durumda artık sadece gerçekçi ekonomik politikalara ihtiyacımız var.

O nedenle Cumhurbaşkanı’nı sonuna kadar destekliyorum bu konuda.

Erdoğan ne demişti ?

Katar dönüşü uçakta EYT tartışmalarına ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, 'Fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak' demişti. 

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