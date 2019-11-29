AK Parti'de değişim rüzgarı! Yeni dönemde yüzde 30 kadın ve yeni yüzler

AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 7. Olağan Kongre sürecini basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle paylaştı. Önümüzdeki süreçte AK Parti'de önemli değişiklikler yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli talimatının milletin sesine kulak verilmesi, hissiyatının dinlenmesi ve milletin söyledikleri üzerinden kadroları takviye etmeleri olduğunu belirten Kandemir, bu talimata uygun çok geniş bir heyetin çalıştığını açıkladı.

Yüzde 30 kadın kotası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ömerler ve Haticeler bulmalıyız” talimatını hatırlatan Kandemir, talep ederek partiye gelenlerin olduğunu, bir kısmına da kendilerinin davet götürdüklerini anlattı. Özellikle kadınlara bu süreçte geniş bir alan açmak istediklerini kaydeden Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim yüzde 30 kotamız var. Listelerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Genç ve kadın sayımızda ciddi bir artış olacak. Çokça yeni yüz göreceğiz.

Her yönetimde en az yüzde 30 kadın olsun istiyoruz.

"Üye sayımız 10 milyon 397 bin"

AK Parti’nin yeni üye rakamlarını da paylaşan Erkan Kandemir, sözlerini şöyle tamamladı: Biz üye sayısı olarak Türkiye’nin en çok üyeye sahip siyasi partisiyiz. Bizim dışımızdaki partilerin toplam üye sayısı 2 milyon 691 bin. Tek başımıza bizim üye sayımızsa 10 milyon 397 bin. Memurların üye olamadığını düşünürsek, çok geniş bir tabana sahibiz.