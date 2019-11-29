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Radamel Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun yeşil sahalara dönüş tarihi yine uzadı.

Sezon başında Monaco'dan transfer edilen ve Galatasaray'a imza attığı günden beri başı sakatlık belasından kurtulmayan Falcao’dan yine kötü haber geldi.

1 aya daha ihtiyacı varmış
Akşam'ın aktardığı habere göre; İspanyol basınına konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Falcao fiziksel olarak tam hazır değil. Bizimle konuşmalarında bu durumdan dolayı ne kadar üzgün olduğunu anlatıyor. Sakatlığından tam olarak kurtulması için 1 aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biz de tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasını istemiyoruz” dedi.

İlk yarıyı kesin olarak kapattı
Bu açıklamanın ardından Radamel Falcao’nun sezonun ilk yarısını kapatması da kesinleşti. 33 yaşındaki forvet, 1 Ekim’de PSG’yle oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından beri sahaya çıkamadı. Aşil tendonundaki problemi hala geçmeyen tecrübeli oyuncu hakkında sürekli farklı bilgiler geliyordu. Ancak Abdurrahim Albayrak’ın İspanyol basınına yaptığı açıklamalar sonrasında durum netleşti. Falcao, sahaya sezonun ikinci yarısında çıkabilecek.

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