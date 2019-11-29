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İnegöl'de Türk bayrağını 3 kere öpüp alnına koyan yaşlı teyze helal olsun sana

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Bursa'da bir internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadının hassasiyeti herkesi duygulandırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntü izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Cadde üzerinde yürüyen yaşlı kadın, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce bayrağa doğru yöneldi.

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan yaşlı kadını gören gençler çok şaşırdı. Öptükten sonra yoluna devam eden yaşlı kadının bayrak sevgisi kamera kayıtlarını izleyenleri duygulandırdı.

"Tüylerim diken diken oldu"

Olayı gören işletme Sahibi Fırat Yurdakul, "Görüntüleri izleyince tüylerim diken diken oldu. Kayıtlarını aldım. Ülkemizin böyle güzel görüntülere ihtiyacı var. Yaşlı teyzenin bayrağı öpüp alnına koyması beni çok duygulandırdı" dedi.

"Çok duygulandım"

Olaya şahit olan kafe müşterisi Enes Ekici (17) ise, "Kafenin önünde duruyorduk. O sırada bir teyze geldi ve bayrağı öpüp alnına koydu. Bu olayı görünce çok duygulandım ve çok hoşumuza gitti" dedi.

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