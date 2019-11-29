Merkez Bankası'ndan finansal istikrar raporu! Kritik veriler var

Merkez Bankası finansal istikrar raporunu açıkladı. Raporda dalgalanan döviz kuru ve faiz oranlarıyla ilgili önemli veriler var.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi." denildi.

Raporda "İktisadi faaliyetteki toparlanma ve kredi faizlerindeki gerileme ile birlikte son aylarda kredi talebinde artış gözlenmiştir." ifadesi dikkat çekti.

"Risk unsurları belirginleşti"

Finansal İstikrar Raporu’nun son sayısından bu yana, küresel büyümeye dair beklentilerin aşağı yönlü güncellendiği ve risk unsurlarının belirginleştiği vurgulandı. Yurt içinde enflasyon oranındaki düşüş ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin ön plana çıktığı; Döviz kuru oynaklıkları azalırken, faiz oranlarının belirgin olarak gerilediği ifade edilerek "Bu çerçevede, kredi arz ve talep koşullarında kaydedilen iyileşmeyle kredi büyümesi canlanarak iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanmayı desteklemeye başlamıştır. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısı, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir." dendi.

İktisadi faaliyetteki toparlanma ve kredi faizlerindeki gerileme ile birlikte son aylarda kredi talebinde artış gözlenmiştir.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elindeki bütün politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam ettiği ifade edildi.

"Risk primi ve kur oynaklığı geriledi"

Bankacılık sektörü kârlılık göstergelerinde bir süredir zayıf seyreden kredi büyümesi ve aktif kalitesi gelişmeleri nedeniyle gözlenen düşüşün, yerini mevcut rapor döneminde yataylaşan bir seyre bıraktığı belirtildi.

2019 yılı üçüncü çeyreğinde, küresel finansal koşulların ılımlı seyri ile yurt içi enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki düşüş sonucunda Türkiye’nin risk primi ve kur oynaklığının gerilediği belirtilerek "Yurt içi iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında temelde net ihracat kaynaklı toparlanma gözlenirken, yılın üçüncü çeyreğinde toparlanmanın asıl sürükleyicisi tüketim harcamaları olmuştur. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme sonucu faiz oranlarındaki gerileme ve finansal koşullardaki olumlu seyir iktisadi faaliyeti desteklemektedir.

Kredi talebinde artış

İktisadi faaliyetteki toparlanma ve kredi faizlerindeki gerileme ile birlikte son aylarda kredi talebinde artış gözlenmiştir. Banka Kredileri Eğilim Anketi’nden (BKEA) derlenen kredilere ilişkin göstergeler de, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde kredi arz ve talep koşullarında belirgin iyileşme olduğuna işaret etmektedir. Kredi koşullarındaki iyileşmenin iç talebe yansımalarının 2019 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren güçlenmesi beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.