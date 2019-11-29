Meral Akşener İzmir'deki alçaklığa sert tepki gösterdi: Ayıptır ayıp
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir alevi vatandaşın evine 'Defol Alevi' yazılması provokasyonuna sert tepki gösterdi.
İyi Parti lideri Akşener sosyal medya Twitter'dan hesabından iki önce İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir alevi vatandaşın evine 'Defol Alevi' şeklinde yazılan alçak provokasyona tepki gösterdi.
Akşener şunları söyledi;
İzmir'de Alevi vatandaşlarımıza yönelik çirkinliği şiddetle kınıyorum.— Meral Akşener (@meral_aksener) November 29, 2019
İktidarın nefret söyleminin ülkeyi getirdiği nokta işte bu.
Yarattığınız toplumsal tahribatın sonucu işte bu.
Ayıptır, ayıp.
Ne olmuştu?
İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına 'Defol Alevi' yazılarak çarpı işareti konulmuştu. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan yazılamayı fark eden aile, karakola giderek şikayette bulunmuştu.
'Hesabı sorulacaktır'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 'İzmir'deki alçak provokasyon hakkında şunları söylemişti;
Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir sorunumuz yok. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır. Bu tarz projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumu eklenmesine rıza göstermeyiz. Bunları Çorum'da Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız.