Gökhan Özoğuz'dan Alevi ailenin duvarına 'Defol' yazılmasına tepki
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konulmasına Gökhan Özoğuz sosyal medyadan tepki gösterdi.
İzmir'de yaşayan Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı konulması sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşanan olay karşısında sessiz kalmayan şarkıcı Gökhan Özoğuz, "Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir" dedi.
İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konuldu. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan yazıyı fark eden aile, karakola giderek şikayette bulundu.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuya Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'dan da tepki gecikmedi.
"Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir"
Twitter hesabından konuyla alakalı paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, Twitter'da başlatılan "Aleviyim" etiketi altında "Bu Coğrafyanın hamuru Alevi erkânında yoğurulmuştur! Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir! Ayrıca Sünni ve Alevi ayrımı, ülkemizin içine atılmış en büyük virüslerdendir. Yapaydır! Yemeyelim artık şu lokmaları. Biz Türkiyeyiz!" dedi.