Gökhan Özoğuz'dan Alevi ailenin duvarına 'Defol' yazılmasına tepki

"Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir"

Twitter hesabından konuyla alakalı paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, Twitter'da başlatılan "Aleviyim" etiketi altında "Bu Coğrafyanın hamuru Alevi erkânında yoğurulmuştur! Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir! Ayrıca Sünni ve Alevi ayrımı, ülkemizin içine atılmış en büyük virüslerdendir. Yapaydır! Yemeyelim artık şu lokmaları. Biz Türkiyeyiz!" dedi.