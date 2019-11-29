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Basın İlan Kurumu, azınlık gazetelerine yardım miktarını artırdı

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Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından yayımlanan gazetelere önceki yıla oranla yüzde 25'lik artışla 250 bin lira tutarında destek verilmesini kararlaştırdı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Genel Kurul'da alınan kararla, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından Türkiye'de yayımlanan gazetelere bu yıl önceki yıla oranla yüzde 25'lik artışla 250 bin lira tutarında destek verilecek. 

Alınan karar uyarınca söz konusu destekten yararlanmak için müracaat edecek gazetelerin taşıması gereken şartlar ve istenilen belgeler şöyle:

"Yapılacak yardımlardan münhasıran Lozan Barış Antlaşması kapsamındaki Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarınca çıkarılan süreli yayınların yararlanması, yardımdan yararlanacak süreli yayının en az 3 yıldan beri kendi dilinde veya Türkçe yayımlanması, yardımdan yararlanacak süreli yayının günlük, haftalık, on beş günlük veya aylık olarak yayımlanması, yardımdan yararlanmak isteyen süreli yayınların 16 Aralık 2019 tarihine kadar kuruma yazılı olarak müracaat etmesi ve dilekçe ekinde gazeteye ait mevkute beyannamesi, cumhuriyet savcılığı alındı belgesi ile son yayına ait bir adet nüshasının bulundurulması."

Basın İlan Kurumu, 2011 yılından bu yana azınlık gazetelerine nakdi yardımda bulunurken, yardımların, 2019 dahil, toplam tutarı 1 milyon 408 bin lirayı buldu.

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