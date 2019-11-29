İzmir'de 'Defol Alevi' saldırısına maruz kalan aile ilk kez konuştu

İZMİR Gaziemir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sert tepki gösterdiği "Defol Alevi" yazısına maruz kalan aile ilk kez konuştu.

Konuyla ilgili üzüntülerini dile getiren aile, "Burada daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Bu çok çirkin bir hareket" ifadelerini kullandı.

Alevi ailenin evinin duvarı çarpı ile işaretlenerek "Defol Alevi" yazıldı. Polis, "Bu, sarhoşların veya çocukların işidir" derken aile bu işaretlemenin çocuklar tarafından yapılmadığını, olaydan endişe duyduklarını söyledi.

"Çok çirkin bir hareket"

Konuyla ilgili olarak konuşan ailenin oğlu Eren Şenal, "Duvarına yazı yazılan iki evde toplam 4 kişi yaşıyor. Polis siyah spreyle kırmızı yazıların üzerini kapattı. Daha önce burada hiç böyle bir şey yaşamadık ancak bu çok çirkin bir hareket" ifadelerini kullandı.

Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir sorunumuz yok. Benim kayınbiraderlerimin bir tanesini adı Hüseyin, bir tanesinin adı Hasan, bir tanesinin adı da Ali'dir. Böyle bir ayrım bizde yok. Bunlar sevgili peygamberimizin en yakınlarıydı, biz onun için severiz.