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Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor olay açıklama

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Milli Piyango'da ABD Merkezli 'IGT Turkey' isimli firmanın 23 yıldır ihaleleri aldığına dikkati çekerek, bir nevi çekilişleri Milli Piyango'nun değil bu firmanın yönettiğini iddia etti.

Milli Piyango idaresiyle ilgili şaşırtan açıklamalar geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Piyango ile ilgili yaptıkları araştırma sonuçlarını paylaştı.

Yavuzyılmaz, 2000 yılından itibaren bu konuda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve Sayıştay'ın hazırladığı raporları incelediklerini bildirdi. 

SİSTEM YAZILIMLARINI YAPIYOR

Aynı firmanın 23 yıldır sözleşme kapsamında birer yıl uzatmayla Milli Piyango'dan ihale aldığına dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Bu firma sistem yazılımlarını yapıyor, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri veriyor. Çekiliş ürünlerini Milli Piyango'ya satıyor. Bir nevi çekilişleri yönetiyor." dedi. 

Bu firmanın ilk olarak 1996 yılında ABD merkezli GTECH Corporation ismiyle ihale aldığını anlatan Yavuzyılmaz, 2016 yılından bugüne ise aynı firmanın International Game Technology (IGT) Turkey ismiyle ihaleleri almayı sürdürdüğünü söyledi. 

Bu firmanın 23 yıldır Milli Piyango'da çekilişleri yaptığını savunan Yavuzyılmaz, "Bir nevi çekilişleri Milli Piyango değil, GTECH Corporation yönetiyor." diye konuştu.  

SAKINCALI DURUM

Yavuzyılmaz, yetkililerin 2001 yılından itibaren bu durumun sakıncasını fark ettiğini ve bir tekel oluşmasını engellemek amacıyla yerli, milli bir yazılım yapılması için TÜBİTAK ile HAVELSAN'ı harekete geçirdiğini aktardı. 

TÜBİTAK VE HAVELSAN ENGELLENDİ İDDİASI

Ancak TÜBİTAK ve HAVELSAN'ın çalışmalarına müsaade edilmediğini öne süren Yavuzyılmaz, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının bu çabaların nasıl boşa çıkarıldığını gösterdiğini dile getirdi. 

TBMM'ye bu konuyla ilgili bir araştırma önergesi verdiklerini bildiren Yavuzyılmaz, "Milli Piyango'nun ne kadar milli ve yerli bir kuruluş olduğunun daha fazla tartışmaya açılmaması için, ihalelerin çok daha şeffaf ve katılımlı bir şekilde yapılması zaruridir." ifadelerini kullandı. 

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