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Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Maliye bakanı Berat Albayrak ve başkanımız Ahmet ağaoğlu yer sofrasını ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür’ü evinde ziyaret etti.

Albayrak, Ağaoğlu ve Abdülkadir Ömür, yer sofrasında yemek yiyip sohbet ettiler.

Şenol Güneş de ziyaret etmişti
Hatırlanacağı gibi Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş de daha önce Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etmişti.

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