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Atiye dizisi konusu nedir Atiye dizisi ne zaman fragmanları bomba!

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Netflix'in orijinal dizisi olan Atiye için geri sayım başladı. Atiye dizisinin fragmanları dönmeye başladı. Peki başrolünde Beren Saat ve Mehmet Günsür gibi isimleri buluşturan Atiye'nin konusu nedir, Atiye nerede çekiliyor ve Atiye dizisi ne zaman başlayacak, ücretli mi izlenecek?

Netflix'in merakla beklenen dizisi Atiye için geri sayım başladı. Atiye dizisinin fragmanları yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Göbeklitepe'de çekilen bölümleri ile büyük heyecan yaratan  dizi Atiye'nin başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür var. Atiye dizisinin 1. bölümü 27 Aralık'ta Netflix'te yayılanacak.

Peki, Netflix dizisi olan Atiye'nin konusu nedir ve oyuncu kadrosu içerisinde kimler var? İşte, o detaylar

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR: Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

ATİYE DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK: Atiye dizisi, 27 Aralık tarihinde sadece Netflix üzerinden yayınlanacak.

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI: İşte, Atiye dizisinde ön planda yer alacak olan oyuncuların listesi;

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Tim Seyfi

Meral Çetinkaya

Hazal Türesan

Cezmi Baskın

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