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Zlatan İbrahimovic saldırganlar için harekete geçti

Zlatan Ibrahımovic'in İsveç'teki heykeli gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcu, heykeline saldıran Malmö taraftarları hakkında suç duyurusu yaptı.

İsveç'in son günlerdeki bir numaralı gündemi Zlatan Ibrahimovic. Hammarby'ye ortak olduktan sonra alt yapısında yetiştiği Malmö taraftarlarını fazlasıyla kızdıran İsveç futbolunun efsanesi, heykeline yapılan saldırının ardından yasal yollara başvurdu.

Heykele saldırmışlardı
Çarşamba gecesi Malmö Stadı önünde yer alan Zlatan heykelini ateşe veren bir grup, heykelin etrafına ırkçı ifadeler içeren mesaj da yazmıştı.

Soruşturma başlatıldı
Zlatan'ın şikayeti üzerine harekete geçen İsveç emniyeti, heykeli bariyerler ile koruma altına alırken, olay gecesinde saldırıda bulunan taraftarlar hakkında soruşturma başlattı.

''İskandinavya'nın en iyi kulübü olacağız''
Malmö'nün ezeli rakibi Hammarby'ye ortak olduktan sonra İsveç basınına verdiği röportajda ''İskandinavya'nın en iyi kulübü olacağız'' ifadelerini kullanan 38 yaşındaki futbolcu, Malmö taraftarlarını fazlasıyla kızdırmıştı.

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