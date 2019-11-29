Emekli polis pop müzik şarkıcısı oldu ilk klibi 1 ayda 131 bin tıklandı

Küçük yaştan beri dans ve müzik tutkunu olan, evli ve 3 çocuk babası Abdullah Çelebi, şarkı söyleyip, besteler yapmaya başladı. Çelebi, hayalini kurduğu mesleği seçmek yerine polis memuru oldu. Denizli, Van, İstanbul ve Ardahan'da toplam 25 yıl görev yaptıktan sonra geçen yıl emekli olan Çelebi, bu süreçte şarkı söylemeye ve beste yapmaya devam etti.