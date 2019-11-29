Medics World Wide Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği, Filistin’deki mevcut ve acilen müdahale edilmesi gereken bu durumu geçen yıl Lübnan’da birincisini düzenlediği Filistin’in Nabzı Durdurulamayacak Konferansı ile kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştı.

Filistin’deki sağlık hizmetleri, İsrail işgali ve ambargosu sebebiyle kritik duruma geldi. Ülkede, sağlık merkezlerinde ilaç stoklarının tükenmesi sebebi ile binlerce kronik hasta şu an risk altında bulunuyor. İsrail’in, Filistin’e günde sadece 4 saat kadar elektrik vermesi hastanelerin çalışmasını, acil durumda olan hastalara müdahale edilmesini ve mevcut hastaların tedavi görmesini engelliyor.

Medics World Wide Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği, Filistin’deki mevcut ve acilen müdahale edilmesi gereken bu durumu geçen yıl Lübnan’da birincisini düzenlediği Filistin’in Nabzı Durdurulamayacak Konferansı ile kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştı. Medics, bu yıl Türk Kızılay’ı katkıları, Sağlık Sen, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Sağlık Medeniyet Derneği, Filistin Sağlık Bakanlığı paydaşlığı ile İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere 20 ülkeden ve Türkiye’den birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile 2. Filistin’in Nabzı Durdurulamayacak Konferansı düzenliyor.

Görüşülecek Projeler:

-Gazze Şeridi’nde kanser ve kan hastalarına acil tedavi ile ilaç tedarik edilmesi

-Filistin’deki hastanelere medikal malzeme ve tıbbi sarf malzeme ihtiyacı karşılanması

-Yetim ve öksüzlere psikolojik destek sağlanması

Konuşmacılar:

Dr. Mehmet Ağırman - Medics World Wide Genel Başkanı

Dr. Kerem Kınık - Türk Kızılay’ı Genel Başkanı

Dr. Mevlit Yurtseven - AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı

Dr. Ahmet Yiğitalp - Sağlık ve Medeniyet Genel Başkanı

Hasan Turan - TBMM İstanbul Milletvekili – Filistin Dostluk Grubu Başkanı

Dr. Mai Al-Kela - Filistin Sağlık Bakanlığı

ve katılımcı ülkelerden sivil toplum kuruluşları temsilcileri konuşmalarda bulunacak.