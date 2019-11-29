Suriyeli kadın terörist anlattı! Murat Karayılan'dan alçak talimat!

ADANA ’da terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın terörist, ifadesinde terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın ‘DEAŞ ile işbirliği yapılması’ yönünde örgüt mensuplarına talimat verdiğini anlattı.

Polisin temmuz ayında yakalamasının ardından hakkında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Suriye uyruklu Miray H. (20) ile ilgili iddianamede yeni detaylara ulaşıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, YPG/PKK’nin şifreli haberleşme için WhatsApp üzerinden özel ‘emoji’ şifreleri oluşturduğunu itiraf eden Suriyeli kadın terörist, PKK ile DEAŞ’ın işbirliği konusunda aldıkları talimatı anlattı.

Açık-kapalı ‘yoğunlaşma’

Miray H. ifadesinde örgüt içinde suikast ve sabotaj eğitimleri aldığını ve 2019 yılında YPS (PKK yapılanması) içinde görevlendirildiğini söyledi. Örgütün eğitimlerine katıldığını belirten terörist Miray H, “Yoğunlaşma eğitimlerinde bize çukur ve barikat olaylarında teröristlerin tuttuğu günlükler okutuluyordu. YPG/PKK eylem yaptıracağı militanı ideolojik eğitimini başarıyla tamamlamış, metropol yaşamına çabuk uyum sağlayan, güzel Türkçe konuşan, hızlıca karar verebilen soğukkanlı kişiler arasından dikkatlice seçiyordu. Yoğunlaşma eğitimleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı eğitim 6 ay sürer ve tamamen gizli yürütülürdü” ifadelerini kullandı.

Elebaşı toplantıya geldi

YPG içinde istihbarat amacıyla kurulan ‘NLP’ adlı birimin tek hedefinin Türkiye olduğunu kaydeden Miray H., “NLP adlı istihbarat birimi, DEAŞ terör örgütünün içine milisler göndererek eylem yaptırır. DEAŞ’lı gibi görünen örgüt mensupları, eylemlerini Türkiye’ye karşı yaparak hedef şaşırtmaya çalışır” beyanında bulundu. Miray H., sabotaj eğitimi aldığı sürede kendisiyle bazı örgüt mensuplarının 25 Ocak ve 16 Mayıs’ta yapılan iki toplantıya katıldığını, bunlardan ilkine terörist Karayılan’ın da geldiğini, ikincisinde ise mektubunun okunarak yakıldığını ileri sürdü. Örgütün yeni stratejilerinden birinin ‘DEAŞ ile eylem düzenlemek’ olduğuna işaret eden Miray H., şunları söyledi:

Mektup okunup yakıldı

“PKK/YPG olarak DEAŞ’ın yapacağı eylemlere gerek mühimmat, gerek milis-işbirlikçi olmak üzere destek verilmesi gerektiği ‘Cemal’ kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılan ve bize okunan mektubun içeriğinde geçmiştir. Mektupta ayrıca 8 örgüt mensubu olarak gönderileceğimiz illerde saldırı gerçekleştirmememiz durumunda deşifre olmamış diğer örgüt mensuplarının saldırılarda bulunması talimatı vardı. Toplantılarda her fırsatta ‘talimat beklemeden eylem yapın’ diyorlardı.

Siyasilere suikast talimatı

Ayrıca üst düzey bürokratlara ve siyasetçilere hediye paketi şeklinde hazırlanmış bomba düzenekleri gönderilerek eylem yapılması yönünde emirler de verildi.”

Tüm teçhizat Amerika’dan

PKK/YPG’nin tüm teçhizatının ABD tarafından karşılandığını, örgüt elebaşılarının güvenlik gerekçesiyle sürekli yer değiştirdiğini anlatan Miray H., Türkiye’ye kendisi gibi gönderilmiş bombacı saldırganların ise özellikle Suriyeliler arasından seçildiğini söyledi. Miray H. bundaki amacı şu şekilde açıkladı: “Bunun amacı, Suriyelilerin kamufle edilmesinin daha kolay olduğu ayrıca Türk vatandaşlarının Suriyelilere karşı kin ve nefret duygularının oluşmasını sağlayarak Türkiye’den çıkarılacak olanları örgütün yanına çekip Türk devletine karşı düşman etmekti.”