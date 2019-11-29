Hakan Şükür'ün yeni görüntüleri çıktı! Yanındakini herkes eşi sandı meğer...
Firari FETÖ'cü eski futbolcu Hakan Şükür, ABD’de Apple mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi. Hakan Şükür'ün yanında bulunan kadın ise önce eşi zannedildi ama kızı Zeynep Sude çıktı.
FETÖ üyesi olan Hakan Şükür, firar edip kaçtığı ABD'de gününü gün ediyor.
Daha önce de lüks içinde yaşamı görüntülenen Hakan Şükür, bu kez Washinton DC’de bulunan Georgetown’da bir Apple mağazasında alışveriş yaparken görüldü.
Hakan Şükür ile eşi Beyda Şükür, FETÖ suçlaması sebebiyle 2015 yılında ABD'ye kaçtıklarında kızları Zeynep Sude henüz 15 yaşındaydı. Artık bir genç kız olan Zeynep Sude, annesi Beyda Şükür'ün kopyası haline gelmiş.
Hakan Şükür, geçen hafta yaptığı bir paylaşımla kendi gibi FETÖ'den firari olan futbolcu Arif Erdem'in nerede olduğunu Twitter'dan ifşa etmişti. Firari FETÖ’cü Şükür, paylaşımında "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik" ifadelerini kullanarak Erdem'in ABD'de olduğunu ortaya çıkarmıştı.