Hakan Şükür'ün yeni görüntüleri çıktı! Yanındakini herkes eşi sandı meğer...

Hakan Şükür, geçen hafta yaptığı bir paylaşımla kendi gibi FETÖ'den firari olan futbolcu Arif Erdem'in nerede olduğunu Twitter'dan ifşa etmişti. Firari FETÖ’cü Şükür, paylaşımında "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik" ifadelerini kullanarak Erdem'in ABD'de olduğunu ortaya çıkarmıştı.