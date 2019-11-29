ABD'den kriz çıkaracak hamle! YPG ile ortak operasyonlara tekrar başladı
ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de pozisyonun güncellendiği ve YPG ile bölgede ortak hareket edileceği duyuruldu.
Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası "Suriye'den çekileceğiz" diyen Amerika, Suriye'deki varlığını sürdürüyor.
Ortak operasyonlar yeniden başlatıldı
ABD Müşterek Operasyon Komutanı General Robert White'ın Irak'ta önceki gün gerçekleştirdiği basın toplantısına atıfta bulunularak yapılan açıklamada, YPG/PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri SDG ile ortak operasyonların yeniden başlatıldığı belirtildi.
Bölgedeki gelişmeler
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasından sonra bazı üsleri boşaltarak Rusya'ya devreden ABD ordusu daha sonra bundan vazgeçerek geri dönmüştü. Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad hapishanesindeki 800 DEAŞ'lıyı Türkiye'ye saldırması için serbest bırakmıştı. Son birkaç haftadır YPG/PKK'nın 3 binden fazla DEAŞ'lıyı serbest bırakmasının ardından bölgede terör saldırılarında artış gözlemlendi. ABD'nin bunu bahane ederek Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile olan iş birliğini, SDG ile DEAŞ'a karşı ortak operasyon adı altında meşrulaştırma yoluna gittiği belirtiliyor.