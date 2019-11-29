Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY soruşturması kapasında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 7 kişi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Havsa ilçesinde gece saatlerinde yaptıkları uygulamada şüpheli gördükleri 2 aracı takibe aldı. Araçların kaçmasıyla başlayan kovalamacada iki araçta durdurularak içindekiler gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri ve polis okullarından ihraç edildiği ve haklarında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelilerden 5'i Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin soruşturması sürüyor.