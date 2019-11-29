HABER /  YEREL
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Şahane Cuma Geliyor

Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY soruşturması kapasında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 7 kişi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Havsa ilçesinde gece saatlerinde yaptıkları uygulamada şüpheli gördükleri 2 aracı takibe aldı. Araçların kaçmasıyla başlayan kovalamacada iki araçta durdurularak içindekiler gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri ve polis okullarından ihraç edildiği ve haklarında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelilerden 5'i Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmasının ardından  adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin soruşturması sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den kriz çıkaracak hamle! YPG ile ortak operasyonlara tekrar başladı
Suriyeli kadın terörist anlattı! Murat Karayılan'dan alçak talimat!
Abdulkadir Selvi'den Ali Babacan yazısı: Davutoğlu ve Erdoğan’ı üzmüş
Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor olay açıklama
Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç anbean kameralara yansıdı
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye-Libya mutabakatı imzalandı! KKTC'den destek Rumlar'dan tepki geldi
Boğazdaki arsanın satışı belediye meclisinde AK Parti'nin oylarıyla reddedildi
Filistin’in Nabzı Durdurulamayacak Konferansı
2020 hac kura sonuçları ne zaman çekilecek Diyanet
Atiye dizisi konusu nedir Atiye dizisi ne zaman fragmanları bomba!
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Yorumlar