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Bakan Murat Kurum: Tedbir almazsak su savaşları kapımızda

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada tedbir almazsak su kıtlığı yaşayacağımızı vurgulayarak "Gelecekte su savaşları bile öngörülüyor." diye konuştu.

Lütfi Kırdar'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan Bakan Murat Kurum "Geleceğin Şehirleri" panelinin açılış konuşmasını yaptı. Türkiye Nüfusunun giderek arttığını ifade eden Kurum, gelecekte su savaşlarının öngörüldüğünü dile getirdi.

"2050'li yıllarda dünyada su savaşlarının çıkacağı bile öngörülüyor"

Türkiye Ulusal Mekansal Strateji planı doğrultusunda 127 ayrı hedeflerinin olduğunu dile getiren Kurum, " Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamasını yapmak için Türkiye Ulusal Mekansal Strateji planını ortaya koyuyoruz. Ve inşallah 2020 içerisinde bu planı tamamlamış olacağız. Bu plan çerçevesinde insan merkezli bir kentsel dönüşüm ile afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirleri inşa etmek istiyoruz. Coğrafi bilgi sistemlerini geliştiriyor, şehirlerimizin dijital dönüşümünü yaparak da 2023'ün, 2053'ün Türkiye'sinde artık dijitalleşen, markalaşan dünyada bizde dijitalleşme dönüşümünü tamamlayarak adımlarımızı atıyoruz.

Su kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız

Enerjinin çok önemli olduğu,  suyun önümüzdeki süreçte çok değerli olduğu zamanda biz de enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojiler ile donatılmış yapılar inşa etmeye çalışıyoruz. Su kaynaklarımızı çok verimli kullanarak, arıtmalarımızdan elde ettiğimiz geri dönüşüm ile kullanma oranlarımızı yüzde 1'den 5'e çıkararak ki şu an itibari ile baktığınızda kişi başına 1500 metre küp su kullanan bir ülkeyiz ve su fakiriyiz bu anlamda. 2030 yılı versiyonuna baktığımızda istatistiklere göre 1200 metreküpe kullanma suyu oranımız düşecek, düşmek zorunda kalacak ki eğer tedbir almazsak su kıtlığı yaşayamaya başlayacağız. 2050'li yıllarda dünyada su savaşlarının çıkacağı bile öngörülüyor" dedi. 

"Her yıl 300 bin konut dönüştüreceğiz"

Kentsel dönüşüm hedeflerinin her yıl 300 bin konut ile 5 yılda tamamlamak olduğunu ifade eden Kurum, "2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız dediler ki, bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız dediler ve bize gösterdiği hedef doğrultusunda bugüne kadar 13 milyar lira kaynak aktardık bu projelere.  Kentsel dönüşüm ile ilgili hedeflerimizi belirledik.

5 yılda 300 bin konut dönüştürülecek

1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konut var her yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bu anlamda da kentsel dönüşüm noktasında yıllık 100 bin 150 bin hedefimizin olacağı çok anlamlı bir projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Bir kısmını da kamu olarak biz gerçekleştireceğiz ki bu yıl 65 bin konutun dönüşümünü başlattık" şeklinde konuştu. 

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