Lorenzo Pellegrini'nin kafasını yaranlar serbest

Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan maçta, sahaya yabancı madde atılması sonucu Lorenzo Pellegrini'nin başından hafif yaralanmasına yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç sırasında, güneybatı üst kısımdan sahaya atılan yabancı maddenin isabetiyle Roma takımı oyuncusu Pellegrini'nin başından hafif yaralandığı olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Stat içerisindeki güvenlik kamera kayıtlarından yabancı madde attığını belirledikleri Y.Y. ve M.A'yı gözaltına alana ekipler, bir kişinin daha madde attığını tespit etti. Kimliği belirlenen 17 yaşındaki şüpheli de gözaltına alındı.

Haklarında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten işlem yapılan 3 şüpheliden Y.Y. ve M.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yaşı küçük şüpheli ailesine teslim edildi.