HABER /  SPOR
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Şahane Cuma Geliyor

Merih Demiral EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'inde

EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'inde Merih Demiral da kendisine yer buldu.

A Milli Takım'ın yer alacağı EURO 2020'de grup kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Türkiye'nin eleme maçlarında üstün bir performans göstererek Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başaran Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'inde kendisine yer buldu.

Pyatov, Ramos, Merih Demiral, Sigurdsson, Kousoulos, Bernardo Silva, Wijnaldum, Zahavi, Sterling, Kane, Depay.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Murat Kurum: Tedbir almazsak su savaşları kapımızda
'Efsane Cuma' kuyruğu: 1500 TL'ye inen ayakkabı için geceden sıraya girdiler
Bu nasıl kürtaj yasası! Kadınlara zorla görüntüleri izlettirecekler
ABD'den kriz çıkaracak hamle! YPG ile ortak operasyonlara tekrar başladı
Suriyeli kadın terörist anlattı! Murat Karayılan'dan alçak talimat!
Abdulkadir Selvi'den Ali Babacan yazısı: Davutoğlu ve Erdoğan’ı üzmüş
ÖNCEKİ HABERLER
Rahmi Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
Zara efsane cuma indirimi kaç gün sürecek bitiş tarihi
Lorenzo Pellegrini'nin kafasını yaranlar serbest
Arsenal'da Unai Emery dönemi sona erdi
Hepsiburada efsane cuma indirimleri bitiş tarihi ne zaman?
2020 hac kura sonuçları ne zaman çekilecek Diyanet
Yorumlar