EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'inde Merih Demiral da kendisine yer buldu.

A Milli Takım'ın yer alacağı EURO 2020'de grup kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Türkiye'nin eleme maçlarında üstün bir performans göstererek Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başaran Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'inde kendisine yer buldu.

Pyatov, Ramos, Merih Demiral, Sigurdsson, Kousoulos, Bernardo Silva, Wijnaldum, Zahavi, Sterling, Kane, Depay.



