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Ara karneler ne zaman alınacak 15 tatil tarihi geri sayım

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği sömestr tatili diğer adıyla 15 tatil ne zaman başlayacak araştırmaları başladı. 2020 yılında 15 tatil ocak ayının 20'sinde başlayacak ve sömestre tatili 31 Ocak'ta sona erecek. 15 tatil haftasonları ile birlikte toplam 15 gün olacak. 2. yarıyıl ise 3 Şubat'ta başlayacak.

Öğrenciler 1 haftalık ilk ara tatilin ardından şimdi de 15 tatil ne zaman hangi ayda başlayacak araştırmasına başladı. Bu sene yarıyıl tatili diğer adıyla sömestr tatili 20 Ocak'ta başlayacak ve 15 gün sürecek. 2. yarıyıl 3 Şubat'ta başlayacak. 

Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak, yılın geri kalanında diğer tatiller neler olacak?

SÖMESTR NE ZAMAN: Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanacak. Ardından yine bu yıl ilk kez öğrenciler yaz tatilini 2 hafta daha az yapacaklar.

Tatili verimli geçirmenin 10 yolu
1. Mutlaka bir tatil programı hazırlayın.
2. Ailenizle birlikte tatil yapın.
3. Tatilde ders çalışmayı ihmal etmeyin.
4. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşmayı düşündüğünüz yeni hedefler belirleyin.
5. Konu tekrarı yapın.
6. Eksik kalan konuları tamamlayın.
7. Yeni konulara çalışın.
8. Bolca kitap okuyun.
9. Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırın.
10. Sosyal faaliyetlere (tiyatro, sinema, konser, spor vb) zaman yaratın.

Uzmanlardan Anne Babalara Tatil Tavsiyeleri
1. Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.
2. Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.
3. Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.
4. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.
5. Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın.
6. Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin.

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