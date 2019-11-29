HABER /  YEREL
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Şahane Cuma Geliyor

Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da Yakup Bendaş (26), kimliği belirsiz kişilerce dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı. Doktorların müdahale ettiği ağır yaralı Bendaş, kurtarılamadı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, çarşamba gecesi, Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Yakup Bendaş, iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı.

Hastanenin önüne bırakıp kaçtılar
Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen araca bindirilerek, götürüldü. Dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Bendaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup Bendaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Merih Demiral EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'inde
Bakan Murat Kurum: Tedbir almazsak su savaşları kapımızda
'Efsane Cuma' kuyruğu: 1500 TL'ye inen ayakkabı için geceden sıraya girdiler
Salda Gölü ihalesinde yeni gelişme! Reddedildi temyize götürecekler
Bu nasıl kürtaj yasası! Kadınlara zorla görüntüleri izlettirecekler
ABD'den kriz çıkaracak hamle! YPG ile ortak operasyonlara tekrar başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Rahmi Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
Zara efsane cuma indirimi kaç gün sürecek bitiş tarihi
Lorenzo Pellegrini'nin kafasını yaranlar serbest
Arsenal'da Unai Emery dönemi sona erdi
Hepsiburada efsane cuma indirimleri bitiş tarihi ne zaman?
2020 hac kura sonuçları ne zaman çekilecek Diyanet
Yorumlar