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Davutoğlu'nun yeni partisine ilişkin açıklama: Halen kamuda üst düzeyde görevde olan...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisini birkaç hafta içinde hayata geçirmesi beklenirken, Reuters'a konuşan parti kurma çalışmalarına yakın bir yetkilinin 'halen kamuda üst düzeyde görev yapmakta olan bazı isimler de partide görev alacak' dedi.

Geçtiğimiz aylarda Ak Parti'den ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkedilmesinin ardından ekibiyle birlikte istafa eden Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide geri sayıma geçildi.

Parti kurma çalışmalarına yakın bir yetkilinin “Davutoğlu’nun kuracağı yeni partinin birkaç hafta içinde İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verilerek resmen kurulması bekleniyor. Artık yeni partiye dair son rötuşlar yapılıyor. 2020’ye kalması söz konusu değil. Şu anda Ankara’da genel merkez ve İstanbul’da il başkanlığı binaları tutuldu” ifadelerini kullandı.

Parlamenter sistemi önerecek

Davutoğlu’nun parlamenter sisteme dönülmesini önereceği belirtiliyor.

Yeni parti çalışmalarına başlamasının ardından disiplin kuruluna sevk edilen Davutoğlu Eylül ayında AKP’den istifa etmişti. AKP’den ayrılan diğer bir isim olan Başbakan eski Yardımcısı Ali Babacan da yılsonuna kadar ayrı bir parti kuracağını açıklamıştı.

Kurucular kurulu hazır

“Yeni parti için tüzük ve program çalışmaları son aşamaya geldi. Kısa sürede mevzuata dair altyapıya son şekli verilecek” diyen yetkili, “Kurucular kurulu büyük oranda hazır halde. Daha önce siyasette yer almış bazı isimlerin yanı sıra halen kamuda üst düzeyde görev yapmakta olan bazı isimler de partide görev alacak” dedi.

Davutoğlu ile Babacan ittifak yapacak mı?

Aynı yetkili, temelde birçok kesimden insanın beklentilerini karşılayacak ve sorunların çözümünde ortak akılla hareket edecek bir parti kurulmasının hedeflendiğini kaydederek, “Türkiye’deki sorunlu olarak görülen bazı alanlarda arayış içinde olunduğu da listeyle birlikte görülecek. Babacan’ın kuracağı parti ile ortak hareket edilmesi konusunda artık alan daraldı. Çünkü iki taraf da kendi çizgisinde yürüyor. Ortak bir parti olmasının birçok faydası olacaktı elbette ancak bu konuda bir irade oluşmadı” dedi. 

Kaynak: Reuters

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