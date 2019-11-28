Ada Araştırma'nın son anketi: Babacan'ın yeni partisi siyasette tüm dengeleri değiştiriyor

Ali Babacan en çok oy veririm diyenler Saadet Parti'sine oy vermiş kişiler, en az oy veririm diyenler ise AK Parti seçmeni. Anket sonuçları dikkatle okunduğunda önümüzdeki süreçte Türk siyasetinde dengelerin nasıl olacağına dair çarpıcı veriler ortaya çıkıyor.