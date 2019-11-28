Ada Araştırma'nın son anketi: Babacan'ın yeni partisi siyasette tüm dengeleri değiştiriyor
Ada Araştırma 26 ilde yaptığı ankette "Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?" sorusunu sordu. Anket sonuçları bilinen birçok söylemin yanlış olduğunu ortaya koyuyor.
Ankete katılanların yüzde 9,5'i Ali Babacan'a oy veririm derken, yüzde 8,6'sı Ahmet Davutoğlu, yüzde 7.6'sı ise Muharrem İnce dedi. Ancak anket birçok doğru bilinen yanlışı da ortaya koydu.
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Ali Babacan en çok oy veririm diyenler Saadet Parti'sine oy vermiş kişiler, en az oy veririm diyenler ise AK Parti seçmeni. Anket sonuçları dikkatle okunduğunda önümüzdeki süreçte Türk siyasetinde dengelerin nasıl olacağına dair çarpıcı veriler ortaya çıkıyor.
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Ali Babacan'a oy veririm diyenlerin oranı 9.5 belki oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 18.5
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Ahmet Davutoğlu'na oy veririm diyenlerin oranı 8.6 belki oy veririm diyenlerin oranı ise 11.6
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