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Resmi Gazete'de yayımlandı! AYM memura güvenlik soruşturması şartını iptal etti

15 Temmuz'dan sonra getirilen memuriyete girişte 'güvenlik soruşturması şartı' Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan düzenlemeyle kamu hizmeti ve görevine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı belirtilmişti. CHP milletvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve 114 milletvekili tarafından 1 Şubat 2018 tarihli ve 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu. 

Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verildi

CHP’nin açtığı davada, AYM, vatandaşların kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin memuriyete girişte değerlendirmeye tabi tutulmasının Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi. AYM kararında kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının anayasal teminat altında olduğunu hatırlattı. 

Temel ilkeler belirlenmemiştir

Kararda, kimlik ve sağlık bilgileriyle birlikte, görüntü ve ses kayıtlarının, hobi ve tercihlerin de kişisel veri olduğu vurgulanarak ''Devlet kamu görevine atanacaklar için şartlar getirebilir ancak elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmemiştir'' denildi.

Anayasa Mahkemesi Kararı

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