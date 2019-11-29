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ATA AÖF sonuçları açıklanıyor TC ile sonuç sorgulama ne zaman?

ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrencilerin gündeminde. 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının 1 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklamasını sorgulamaya başlayan vatandaşlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan açıklamalara odaklandı. Peki, ATA AÖF vize sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR: ATA AÖF vize sınav sonuç tarihine ilişkin Atatürk Üniversitesi’nden yapılan bir açıklama henüz yok. Sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF NEDİR: Fakültede bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavları yapılmaktadır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

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