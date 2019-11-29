HABER /  YEREL
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Şahane Cuma Geliyor

Antalya'da kadın kaçıran 3 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçırdıkları kadını evde zorla alıkoyan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A. (46) adlı kadının bir evde zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kadının zorla bindirildiği araçla Gazipaşa'nın Aydıncık Mahallesi'ndeki eve götürüldüğünü belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

S.A'nın kurtarıldığı operasyonda M.D. (38), Y.Y. (54) ve A.T. (48) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu'nun yeni partisine ilişkin açıklama: Halen kamuda üst düzeyde görevde olan...
Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 yıllık yol haritası belli oldu 60 bin paydaşla anket yapıldı
Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü
Merih Demiral EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'inde
Bakan Murat Kurum: Tedbir almazsak su savaşları kapımızda
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Destici: Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum
İBB burs ödemesi ne kadar ilk ödeme tarihi ne zaman?
Batman'da teknik direktör ve sporculara saldırı
Ara karneler ne zaman alınacak 15 tatil tarihi geri sayım
Rahmi Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Yorumlar