Çorum'da 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu

Kazı sırasında önemli bir keşif yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Süel, "Hitit dönemine ait dolgu içinde insan kafatasına ve sol femur (uyluk) kemiğine rastladık. Bu çok önemli bir buluntu. Bunlar bize, Hitit bilimine ve Hitit dünyasına çok şey kazandıracak." dedi. Şapinuva ve Hattuşa'nın Hititlere ait bugüne kadar açığa çıkarılan 2 şehir olduğuna işaret eden Süel, şunları kaydetti: