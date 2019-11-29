İçişleri Bakanlığı çarpıcı terör rakamları! 10 ayda bin 313 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında 10 ayda düzenlenen operasyonlarda bin 313 terörist etkisiz hale getirildi.

Başta terör ve terörizmle mücadele olmak üzere iç güvenlik hizmetlerinde bütüncül bir yaklaşımı benimseyen İçişleri Bakanlığı, kolluk birimleri, güvenlikle ilgili bilişim sistemleri ve sınır güvenlik sistemleri sayesinde ülkeyi adeta "entegre güvenlik şemsiyesi" altına aldı.

Hazırladığı politika belgeleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Bakanlık, personel, araç-gereç ve fiziki imkanlar başta olmak üzere her alanda kapasite artışına gitti.

İç güvenlik birimlerinde profesyonelleşmeye önem veren, iç güvenliğin sevk ve idaresini tek elden yöneten İçişleri Bakanlığı, ayrıca teknolojinin sunduğu imkan ve kabiliyetlerden üst seviyede istifade ederken birimler arası entegrasyon ve koordinasyona öncelik veriyor.

Bakanlık koordinasyonunda polis, jandarma, sahil güvenlik ve güvenlik korucularının yürüttüğü iç güvenlik hizmetlerinde "olay sonrası operasyon" mantığından "kesintisiz operasyon" stratejisine geçilerek terörle ve terörizmle topyekun mücadeleye girildi.

Bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele sürdürülürken güvenlik güçlerinin şehir ve kırsal alanda hakimiyet kurmasıyla teröristlerin hareket alanları kısıtlandı.

10 ayda 257 terör olayı engellendi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik 10 ayda düzenlenen operasyonlarda 424'ü ölü, 492'si sağ/yaralı ve 397'si teslim olmak üzere 1313 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 11 bin 39'u PKK, 29 bin 752'si FETÖ, 2 bin 491'i DEAŞ ve 701'i sol terör örgütlerinden olmak üzere 43 bin 983 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2 bin 143'ü PKK, 4 bin 907'si FETÖ, 821'i DEAŞ ve 160'ı sol örgütler olmak üzere 8 bin 31'i tutuklandı.

Aramalarda, 1388 silah, 526 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 808 el bombası, 38,6 ton patlayıcı ve 257 bin mühimmat ele geçirildi.

257 terör olayı önlendi

Güvenlik güçlerinin 10 ay içinde yürüttüğü titiz ve kararlı çalışmalar sonucu 247'si PKK, 3'ü DEAŞ ve 7'si sol örgütler olmak üzere 257 terör olayı önlendi.

Son 3 yılda yurt içindeki terörist sayısında düşüş yüzde 79

İç güvenlik operasyonları kapsamında 10 ayda PKK/PYD'ye yönelik 52'si büyük ve 419'u orta çaplı olmak üzere 106 bin 281 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 422'si ölü, 253'ü sağ ya da yaralı ve 289'u teslim olmak üzere 964 terörist etkisiz hale getirildi.

Son iki yılda PKK'ya yönelik kırsalda yapılan operasyonlar, yüzde 150 arttı. 2017'de 40 bin 641, 2018'de 77 bin 934 operasyon düzenlenirken bu yılın 10 ayında 101 bin 749 operasyon yapıldı.

PKK/PYD tarafından 2014'te silahlı saldırı ve çatışma, sabotaj ve kundaklama, adam kaçırma, yağma ile mayın-el yapımı patlayıcılarla bin 477 eylem düzenlendi. Söz konusu sayı 2015'te 2 bin 817, 2016'da 2 bin 495 olarak kayıtlara geçti.

Teröristlerin sahada düzenlenen operasyonlarla baskılanması sonucu örgütün eylem kapasitesi son iki yılda yarı yarıya düştü. 2017'de 1321 eylem yapan örgüt, 2018'de 900, bu yılın 10 ayında ise 669 eylem gerçekleştirdi.

Terör örgütleri, operasyonlar sayesinde aralarında sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda elemanını kaybetti.

Ülke genelinde 1 Temmuz 2016'da 2 bin 475 ile 2 bin 780 arasında terörist bulunurken bugün yurt içindeki terörist sayısı 537 ile 587 arasına düştü. Son 3 yılda yurt içindeki terörist sayısında düşüş yüzde 79 oldu.

PKK'ya katılım son 5 yılda düşüşe geçti

Çıkmaza giren bölücü terör örgütünün tuzağına düşen kişi sayısı da son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. PKK'ya katılımlar, son 5 yılda düşüşe geçti.

PKK'ya 2014'te 5 bin 558, 2015'te 3 bin 884, 2016'da 703, 2017'de 161 ve 2018'de 136 kişi katılırken bu sayı 2019'un 10 ayında 108'de kaldı.