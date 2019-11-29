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Şenol Güneş'ten Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor'un eski Başkanı Özkan Sümer, bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir dönem bordo mavili takımda yöneticilik yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Şenol Güneş, kendisi gibi vaktinde kalecilik yapan Ekrem İmamoğlu'na kaleci forması hediye etti.

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