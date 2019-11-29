Uğur Dündar Deniz Baykal ve kızına hakkını helal etmedi
Gazeteci Uğur Dündar'dan Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'la ilgili çok sert bir açıklama geldi. Halk Tv'de yapılan yayına tepki gösteren Dündar 'Hakkımı helal etmiyorum' ifadelerine yer verdi.
Halk Tv'de kendisi aleyhinde yayın yapıldığını öne süren Dündar, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Halk Tv'nin yöneticilerinden kızı Aslı Baykal'a tepki gösterdi.
Dündar açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı.
Dündar şunları söyledi;
Yedi yıl boyunca tek kuruş almaksızın, yüksek reytinglerle markalaşmasına katkıda bulunduğum @halktvcomtr ,malum kumpastaki ilkeli duruşumu takdir etmesi gerekirken,aleyhime yayın yaptırdı!— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) November 29, 2019
Bu nedenle Sn.Deniz Baykal ve Tv'yi yöneten kızı Sn.Aslı Baykal'a hakkımı
helâl etmiyorum.