Türkiye ve Libya imzaladı Akdeniz'de denklemi değiştiren hamle

Türkiye ile Libya, Doğu Akdeniz'e dair kritik bir adım attı. Deniz yetki alanlarının sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası imzalandı. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin oyununu bozan hamle konuşuluyor.

Akdeniz'de dengeleri değiştirebilecek imzayı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, CNN Türk'te değerlendirdi.

Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını hiçe saydı. Avrupa Birliği ve Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkeleri arkasına aldı. Uluslararası şirketlere arama izni verdi. Türkiye tepkisini her platformda gösterdi, ardından Doğu Akdeniz'deki tek taraflı paylaşma oyununa karşı atak geldi.

YUNANİSTAN'A ŞOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı ile geçtiğimiz gün bir mutabakat imzaladı. Varılan mutabakatla, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırları çizildi. Marmaris, Fethiye, Kaş kıyı hattı ile Derne, Tobruk ve Bordiya kıyı hattı komşu oldu. Böylece Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'deki tezleri boşa çıkmış oldu.

TÜRKİYE BU ALANDA PETROL VE DOĞALGAZ ARALABİLECEK



Bu adımla, belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaji için ruhsatlandırma da yapabilecek.

Çizilen hat, Girit'in güneyinden geçiyor. Böylece Yunanistan'ın "Girit'in güneyi bana ait" tezi de ortadan kalkmış oluyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümet. İki ülke arasında imzalanan mutabakat, Birleşmiş Milletler'e bildirildikten sonra yürürlüğe girecek.

RUM BASINI: OK YAYDAN ÇIKTI

Türkiye ile Libya arasında 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması Rum medyasında geniş yankı buldu. Rum medyası, imzalanan mutabakat muhtırası ile Türkiye'nin bölgedeki gücünün giderek arttığına işaret ederek, “Ok yaydan çıktı. Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesini yiyorlar" başlığını attı.

Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros, geniş şekilde verdiği haberinde, “Ok yaydan çıktı. Türkiye, Libya ile Girit’den Kıbrıs’ın etrafına kadar Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzaladı” başlığını attı.

DENİZ GRİLEŞİYOR

Gazete, Türkiye’nin bu anlaşmayı imzalayarak Doğu Akdeniz’de enerji konularında yeni anlaşmazlıklara ve gerginliklere yol açacak bir adım attığını öne sürdü. Haberde Yunanistan'dan gelen tepkilere ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Haravgi gazetesi ise, “Deniz sınırlarının belirlenmesi lonusunda Türkiye-Libya anlayışı. İlgili anlaşmayı imzaladılar ve Girit’den bir bölgeyi de içeriyor” başlığını atarken, Politis, “Türkiye ve Libya Yunan MEB’ini yiyorlar. Denizi grileştiriyorlar” başlığını attı. Alithia ise, haberi “Libya ile deniz sınırı anlaşması” diye verdi.