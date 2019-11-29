YPG gerilimi devam ederken NATO'nun 16 komutanı İzmir'de bir araya geldi!

LONDRA'da yapılacak NATO zirvesi öncesi 16 ülkenin NATO Kara Kuvvetleri komutanları İzmir’de bir araya geldi.

NATO’nun gelecek hafta yapılacak 70’inci yıl zirvesi öncesi Türkiye ile NATO arasında YPG gerilimi yaşandığı öne sürülüyor.

Türkiye, Suriye’de terör örgütü YPG’yle mücadele konusunda destek görene kadar NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan savunma planına destek vermeyi reddettiği iddiası gündemde. Tüm bu gelişmeler yaşanırken 16 ülkenin NATO Kara Kuvvetleri komutanları sessiz sedasız İzmir’de bir araya geldi.

“1. Partner Ülkeler Komutanları”

LANDCOM Komutanı Amerikalı General J.T.Thomson başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda NATO üyesi olmayan Sırbistan'ın da yer alması dikkat çekti. NATO karşıtlığıyla bilinen Sırbistan Rusya'ya yakın.

“1. Partner Ülkeler Komutanları” sloganıyla gerçekleşen toplantıya Gürcistan, Finlandiya, Ürdün, Fas, Ukrayna, Moğolistan, İsviçre, Azerbaycan, İrlanda, Bosna Hersek, İsveç, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda Kara Kuvvetleri komutanları katıldı.

Zirveye Erdoğan katılacak

NATO'nun 29 üyesi, 3-4 Aralık'ta Londra'da ittifakın geleceğine ilişkin önemli kararlar almak için zirvede bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında gerçekleşecek zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Stoltenberg, görev süresi kapsamında dördüncü kez NATO Zirvesi'ne başkanlık yapacak.