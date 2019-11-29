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Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması! Vatandaşın aklıyla alay etmeyelim

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisinde reddedilen su zammı ile ilgili, "Bizimkisi masum bir zamdı. Vatandaşın aklıyla alay etmeyelim" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve eski Trabzonspor Teknik Direktörü ve Başkanı Özkan Sümer'in ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Elektrik ve doğal gaz zamlarının ortalamasının son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde olduğunu öne süren İmamoğlu, zamma karşı olan meclis üyelerinin Ankara'daki milletvekillerine akaryakıta yapılan zamlara neden karşı durduklarını sormalarını istedi.

Az tüketenin zammı yaşamayacağı çok tüketenin daha fazla ücret ödeyeceği üç kademeli bir fiyat tarifesi önerdiklerini ifade eden İmamoğlu, AK Partililerin şov yaptığını savundu.

- "Elimden görevimin alındığı dönemde yanlış geçirdiler"

Verilen teklifi masum olarak niteleyip zam yapmayı istemediklerini dile getiren İmamoğlu, "Biz tabii ki tedbirleri almaya, süreci analiz etmeye, hukuken incelemeye çalışıyoruz. Yıllarca bu şehre pahalı su tükettirmiş iktidarın dönemine de biz son verdik. Suda indirimi biz yaptık. Ara dönemde elimden görevimin alındığı dönemde yanlış geçirdiler. Kademeyi ortadan kaldırdılar. Biz onları da düzeltecektik." diye konuştu.

- "Tedbirleri alacak seviyedeyiz"

CHP grubunun zam kararının reddi sonrası "Bu karar İSKİ'yi batırmaya yöneliktir" açıklamasının sorulması üzerine de İmamoğlu, "İSKİ'yi batırmaya gücü yetmez. Tedbirleri alacak seviyedeyiz. Uygulamalara ve neler yapıldığına bakacağız. Ben ilçe ilçe geziyorum. Her ilçede İSKİ'nin yatırımları var. Onları başta Tevfik Bey gibi belediye başkanları da biliyor. Dün ortaya konulan sözler, siyasi sözler. Bizim idarecilerimizi bağlamaz. Batma diye bir şey yok. Tedbirler alacak seviyedeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara'daki milletvekillerine çağrı yapın"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Vatandaşın aklıyla alay etmeyelim. Bu zammın yapılmasına izin vermediniz mi? Ankara'daki milletvekillerine çağrı yapın, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarını geri alsınlar. Şov yapmanın bir faydası yok. Yaptıkları ucuz kahramanlıktır. Bu tarihe geçmiştir. Bütçenin geçtiği yerde, zammı durdurmanın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu ucuz kahramanlıkla onları baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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