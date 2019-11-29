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Yer İstanbul! 'Efsane Cuma' izdihamında 3 kişi yaralandı

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İSTANBUL'da 'Efsane Cuma' indiriminde yaşanan İzdihamda mağazanın camları kırıldı ve 3 kişi yaralandı.

Maltepe'de bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağaza önüne akın etti. Uzun kuyruklar oluşurken, ambulans da kapıda bekledi. Satışın başlamasıyla mağazada izdiham oluştu.

Mağazanın camları kırıldı

İzdiham sonucu ise mağazanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mağazanın camlarının kırılmasıyla iş yeri sahibi satışı durdurdu.

İzdiham sırasında kırılan camların vücuduna isabet ettiği üç kişi yaralandı.

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