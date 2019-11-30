MasterChef Güzide sarayda yaşıyor! 7 milyon TL'lik evi sosyal medyayı salladı

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan şirketini verdiği bir şöyleşide şöyle anlatıyor;

-”Ar-Ge merkezi olarak yaptığımız argeler sonucunda katma değeri yüksek ürünler üretiyor ve dünyanın en büyük pazarlarına ihraç ediyoruz. Ölçeklenebilir zaman dilimlerinde yeni ürünlerimizin prototiplenmesi sonucunda pazara yeni ürünler sunuyoruz. Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile kendi patentli ürünlerimizi üretiyor ve yıl içerisinde katıldığımız uluslararası fuarlarda sergiliyoruz. Tüm yazılım ve üretimleri şirket bünyemizde ve yerli kaynaklarla gerçekleştiriyoruz.”