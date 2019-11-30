MasterChef Güzide sarayda yaşıyor! 7 milyon TL'lik evi sosyal medyayı salladı
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın evi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.. Değeri 7 milyon TL olan evde yaşayan MasterChef Güzide mutlu bir aile hayatı yaşıyor.
Evli ve 3 çocuk annesi Masterchef Güzide Mertcan, İstanbulda saray yavrusunda yaşıyor. Güzide Mertcan evinin fotoğraflarını sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Güzide'nin eşi Mustafa Mertcan eğlence parkları ve yazılım şirketi sahibi.
Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Güzide Mertcan'ın eşi hayli zengin. Bu varlığın kaynağı da eğlence parklarından ve bu alandaki yazılım şirketlerinden geliyor. Çiftin oturdukları ev, tam 7 milyon lira değerinde.
Güzide Mertcan'ın eşi
Güzide Mertcan'ın eşinin ismi Mustafa Mertcan... Eşi, Universal Studios ve Marvel gibi dünyaca ünlü eğlence şirketlerine robot ve yazılım ihraç eden Türk şirketi DOF Robotics'in sahibi. Mustafa Mertcan, Ankara'daki ünlü bir eğlence merkezini de kuran isim.
DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan şirketini verdiği bir şöyleşide şöyle anlatıyor;
-”Ar-Ge merkezi olarak yaptığımız argeler sonucunda katma değeri yüksek ürünler üretiyor ve dünyanın en büyük pazarlarına ihraç ediyoruz. Ölçeklenebilir zaman dilimlerinde yeni ürünlerimizin prototiplenmesi sonucunda pazara yeni ürünler sunuyoruz. Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile kendi patentli ürünlerimizi üretiyor ve yıl içerisinde katıldığımız uluslararası fuarlarda sergiliyoruz. Tüm yazılım ve üretimleri şirket bünyemizde ve yerli kaynaklarla gerçekleştiriyoruz.”