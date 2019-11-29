HABER /  GÜNCEL
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Tüm indirimlere Ek %35 İndirim

İçişleri Bakanlığı: 2 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi

ADV Şahane Cuma Geliyor

İçişleri Bakanlığınca, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı esnasında ve daha önceden yakalanmış, Türkiye'de tutuklu bulunan yabancı uyruklu DEAŞ mensubu teröristlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.

2 terörist daha iade edildi 

İçişleri Bakanlığı, bugün Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu DEAŞ'lırın ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 terörist ülkelerine sınır dışı edilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden rekor! Suya yüzde 60 zam
Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması! Vatandaşın aklıyla alay etmeyelim
YPG gerilimi devam ederken NATO'nun 16 komutanı İzmir'de bir araya geldi!
Uğur Dündar Deniz Baykal ve kızına hakkını helal etmedi
Türkiye ve Libya imzaladı Akdeniz'de denklemi değiştiren hamle
Irak'ta son dakika gelişmesi! Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa edeceğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da ‘Kara Cuma’ izdihamı: 3 yaralı
Twitter konuşma ağacı üzerinde çalışmaya başladı
Kars'ta PKK operasyonu: 9 gözaltı
Yer İstanbul! 'Efsane Cuma' izdihamında 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te eşini sokak ortasında döven kocanın ifadesine bakın
Hepsiburada efsane cuma indirimleri bitiş tarihi ne zaman?
Yorumlar