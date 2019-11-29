HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Tüm indirimlere Ek %35 İndirim

Twitter konuşma ağacı üzerinde çalışmaya başladı

ADV Şahane Cuma Geliyor

Sosyal medya platformu Twitter, bu kze Reddit özelliği üzerinde çalışıyor. Twittar'a konuşma ağacı özelliği geliyor.

Sosyal medya platformları neredeyse hayatımızın merkezinde yer alıyor. Bu platformların hemen hepsi farklı özellikleri ile milyonlarca kullanıcıyı kendine çekmeyi başarıyor. Twitter da onlardan biri. Twitter, genellikle kullanıcıların düşüncelerini paylaşmak için kullandığı bir platform. Her geçen gün yeni özellikleri ortaya çıkan Twitter, bu kez Reddit özelliği üzerinde çalışıyor. Twitter konuşma ağacı özelliği geliyor.

Twitter, kullanıcıların düşüncelerini paylaşmak için kullandığı bir platform olsa da bazen konuşmaları takip etmek zor olabiliyor. Bunu göz önünde bulunduran Twitter, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Twitter konuşma ağacı özelliği, aslında bir Reddit özelliği diyebiliriz.

Twitter’ın beta testi uygulamasında ortaya çıkan özellik yine isabetli sızıntıları ile bilinen Jane Manchun Wong’dan geldi.

Manchun tarafından yapılan paylaşıma göre, konuşmaları takip etmenin kolaylaşması açısından, konuşmalar iç içe geçmiş yanıtlar şeklinde karşımıza çıkacak.

Twitter konuyla ilgili TechCrunch‘a bir açıklama yaptı ve bu özelliğin, gelecek büyük bir güncellemenin parçası olacağını söyledi. Açıklamaya göre, özelliği önümüzdeki yıl görmeye başlayacağız. Ancak, şimdilik net bir tarih yok.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden rekor! Suya yüzde 60 zam
Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması! Vatandaşın aklıyla alay etmeyelim
YPG gerilimi devam ederken NATO'nun 16 komutanı İzmir'de bir araya geldi!
Uğur Dündar Deniz Baykal ve kızına hakkını helal etmedi
Türkiye ve Libya imzaladı Akdeniz'de denklemi değiştiren hamle
Irak'ta son dakika gelişmesi! Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa edeceğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta PKK operasyonu: 9 gözaltı
Yer İstanbul! 'Efsane Cuma' izdihamında 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te eşini sokak ortasında döven kocanın ifadesine bakın
Bitlis’te sosyal medyadan terör propagandası yapan 6 kişi yakalandı
Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı yaralılar var
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Yorumlar