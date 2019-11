Twitter konuşma ağacı üzerinde çalışmaya başladı

Sosyal medya platformları neredeyse hayatımızın merkezinde yer alıyor. Bu platformların hemen hepsi farklı özellikleri ile milyonlarca kullanıcıyı kendine çekmeyi başarıyor. Twitter da onlardan biri. Twitter, genellikle kullanıcıların düşüncelerini paylaşmak için kullandığı bir platform. Her geçen gün yeni özellikleri ortaya çıkan Twitter, bu kez Reddit özelliği üzerinde çalışıyor. Twitter konuşma ağacı özelliği geliyor.

Twitter, kullanıcıların düşüncelerini paylaşmak için kullandığı bir platform olsa da bazen konuşmaları takip etmek zor olabiliyor. Bunu göz önünde bulunduran Twitter, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Twitter konuşma ağacı özelliği, aslında bir Reddit özelliği diyebiliriz.

Twitter’ın beta testi uygulamasında ortaya çıkan özellik yine isabetli sızıntıları ile bilinen Jane Manchun Wong’dan geldi.

Twitter continues working on Conversation Tree



now with the ability to focus a specific tweet, even from a permalink pic.twitter.com/CVadSqbFDP