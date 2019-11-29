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Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı!

PKK'nın siyasi uzantısı HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı "hakaret" davasının 12'nci duruşmasında beraat kararı aldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla yargılandığı davanın 12'nci duruşmasında beraat kararı verildi.

Evrensel'de yer alan habere göre duruşma avukat Kayar’ın savunmasıyla başladı. Müvekkilinin müşteki şahsa sarf ettiği iddia edilen hakaret sözcüğünü kullanmadığını belirten Kayar, “CD kayıtlarından da anlaşılacağı üzere sarf edilen hakaret sözcüğü müvekkilim tarafından söylenmemiştir. Aynı zamanda sarf edilen hakaret sözcüğünün kimin kime karşı sarf ettiği de tespit edilmemiştir. Bu nedenle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

'Şüpheden sanık yararlanır'

Avukat Güneş ise müvekkilinin konumu ve şahsiyeti itibariyle isnat edilen cümleyi sarf edecek biri olmadığını söyledi. Sarf edildiği iddia edilen kelimenin günlük hayatta sıkça kullanılan “Olamaz, nasıl olur, inanamıyorum” gibi kelimelerinin refleks olarak kaba söylemi olduğunun altını çizen Güneş, “Ayrıca sarf edilen kelimenin müvekkilim tarafından müştekiye karşı söylendiği tespit edilmemiştir. Bu ve önceki savunmalarımızın nazara alınarak müvekkilimin beraatını talep ederiz” dedi.

Sözü sorulan savcı, Demirtaş'ın kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesi ile 1 yıldan 3 yıla kadar ceza hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti dosyanın incelenerek araştırılacak başka bir hususun kalmamasından dolayı kararını açıkladı.

Sanığın üzerine atılı “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçunu işlediğinin sabit olmamasından dolayı beraatına karar verdi.

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