Diagne yine kadro dışı! Hocasından G.Saray cevabı

Mbaye Diagne, Club Brugge'ün Mouscron maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Clement, Diagne ile ilgili konuştu.

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'yi Mouscron maçının da kadrosuna almadı ve golcü oyuncu ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Diagne devre arasında Galatasaray'a geri dönecek mi?" sorusunu yanıtlayan Clement, "Siz benden daha çok biliyorsunuz. Bu formayı giyip giymeyeceğinin, bu takımın bir parçası olup olmayacağının kendisine bağlı olduğunu 3 hafta önce söyledim. Umarım bunu anlayacaktır" dedi.

"Top Dıagne'de, karar versin"

Senegalli yıldızın davranışlarının geleceğini belirleyeceğini kaydeden teknik adam, "Diagne idmanda. Umarım basın toplantılarında 4, 5, 6 kez daha Diagne konuşmak zorunda kalmayız. Ona karşı bir duruşum yok. Her şey onun davranışlarına ve nasıl idman yaptığına bağlı. Top gerçekten onda ve bu grubun bir değeri olup olmayacağına kendisi karar verecek." ifadelerini kullandı.

"Benim için küçük bir detay"

Diagne ile ilgili gelen ısrarlı soruların ardından sinirlenen antrenör, "Ben bize ligde liderliği getiren, Avrupa'da Kış aylarından sonra maç oynamamızı sağlayan oyuncuları konuşmak isterim. Bu takım ve oyuncular için daha önemli. Gerisi benim gözümde küçük detay" diye konuştu.

KAYNAK: SPORX