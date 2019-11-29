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Gomis'ten bir Galatasaray paylaşımı daha!

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, instagram'dan Sarı-kırmızılı takıma dönüşüyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal formasını giyen ve son olarak takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, Instagram'dan Galatasaray temalı paylaşımlarına devam ediyor.

İlk olarak bir taraftarın gönderisini paylaşarak "Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" ifadesini kullanmıştı.

"Aslan bir gün Aslantepe'ye dönecek"

34 yaşındaki santrfor, bu kez ise bir taraftarın geri dön mesajına sosyal medya hesabından cevap verdi. Gomis, paylaşımına, "Teşekkür ederim, ben de sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan bir gün Aslantepe'ye geri dönecek." notunu düştü.

Bununla birlikte birçok mesaja daha cevap veren Gomis, "Geri dön" çağrılarının hepsine "İnşallah, yarım kalan hikayemi tamamlamaya geleceğim" diye cevap verdi.

Yıldız golcünün, kulübü Al Hilal ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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